В Португалии на месте лесных пожаров пронеслось огненное торнадо - ВИДЕО

Это редкое явление, когда пламя объединяется с торнадо, засняли местные пожарные. Вместе с тем по состоянию на утро пятницы, 20 октября, в Португалии зафиксировано около 500 очагов возгорания, на борьбу с которыми были отправлены более четыре тысячи пожарных.

При этом число погибших в результате лесных пожаров в Португалии и Испании увеличилось до 45 человек.

По данным местных властей, только в Португалии погиб 41 человек, еще четыре жертвы зарегистрированы на севере Испании. Большинство погибших были найдены в собственных автомобилях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на северо-востоке Португалии и в части Испании на прошлых выходных после жаркого и сухого лета вспыхнули пожары. Ранее сообщалось о 31 погибшем. Еще три человека погибли в Испании.