13:39 13.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100176231:labazovych

В Днепре группировка с нацгвардейцем торговала оружием - ФОТО

В Днепре сотрудники полиции разоблачили группу людей, которые около года занимались изготовлением и сбытом оружия и боеприпасов. 

В Днепре группировка с нацгвардейцем торговала оружием - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Отметим, что сам оружейный бизнес организовал служащий Национальной гвардии с двумя мужчинами. Как заявили правоохранительные органы, преступники были задержаны "на горячем". В результате у мужчин было конфисковано четыре самодельных пистолета, винтовка, а также 5 тысяч патронов. Однако как оказалось, преступные лица хотели также скрыть оборудование для изготовления патронов и оружия. 

"Группа злоумышленников снова хотели продать очередную партию оружия и боеприпасов. Все найденные было изъято", - подчернули правоохранители.

В данный момент всем задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили два тайника с боеприпасами и взрывными устройствами боевиков. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив