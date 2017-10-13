В Днепре группировка с нацгвардейцем торговала оружием - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отметим, что сам оружейный бизнес организовал служащий Национальной гвардии с двумя мужчинами. Как заявили правоохранительные органы, преступники были задержаны "на горячем". В результате у мужчин было конфисковано четыре самодельных пистолета, винтовка, а также 5 тысяч патронов. Однако как оказалось, преступные лица хотели также скрыть оборудование для изготовления патронов и оружия.

"Группа злоумышленников снова хотели продать очередную партию оружия и боеприпасов. Все найденные было изъято", - подчернули правоохранители.

В данный момент всем задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили два тайника с боеприпасами и взрывными устройствами боевиков.