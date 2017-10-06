В Калиновке изъяли более 1,2 тыс. взрывоопасных предметов

Отмечается, что территория города Калиновка и близлежащих населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации очищена от взрывоопасных предметов.

"Сейчас производится очистка местности от взрывоопасных предметов в 5-километровой зоне вокруг арсенала", - говорится в сообщении.

В сообщении ГСЧС Украины также сообщается, специалисты обследовали наличие взрывоопасных предметов на 19,689 тыс. га территории. В связи с этим было обнаружено и изъято 1 тыс. 276 взрывоопасных предметов.

Тем не менее до сих пор остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 5 км от пгт Калиновка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории военных складов в поселке Калиновка Винницкой области очагов горения не наблюдается.