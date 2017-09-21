На Харьковщине полиция изъяла у местного жителя арсенал оружия - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

Как выяснили сотрудники полиции, мужчина, у которого было изъято оружие неоднократно привлекался уголовной ответственности. На этот раз у злоумышленника было изъято два пистолеты.

Кроме того, правоохранители нашли в квартире мужчины еще вещество, внешне похожее на порох, общим весом 1,2 кг, предметы, похожие на корпус ручной гранаты РДГ-33 и холодное оружие.

"Мужчина 1985 года коллекционирует предметы Второй Мировой войны", - отметили сотрудники полиции.

Сейчас по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Теперь злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", оружие, полученное от Соединенных Штатов Америки поможет Украине освободить Донбасс.