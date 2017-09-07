На Одесщине проводят масштабную спецоперацию - ФОТО

Правоохранители в Одесской области решили провести спецоперацию по изъятию из незаконного оборота оружия.
Такие сведения сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
Согласно его словам, рано утром, пятого сентября, по тревоге были подняты территориальные подразделения полиции Одесской области. В часности, это было сделано для старта практического этапа общегосударственных мероприятий "Оружие".
Также Аброськин отметил, что в данный момент в спецоперации задействованы более 200 сотрудников уголовного блока и бойцов спецподразделений Нацполиции Украины.
Цель данной спецоперации является конфискация незаконного оборота оружия и боеприпасов, подчеркнул первый заместитель главы Национальной полиции Украины.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе, Львове и Киеве планируется запустить туристическую полицию. Так, в период с 1 мая по 15 сентября туристическая полиция будет работать на опережение и предоставление сервисных услуг, а не только на реакцию и раскрытие.