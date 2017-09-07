На Одесщине проводят масштабную спецоперацию - ФОТО

Такие сведения сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Согласно его словам, рано утром, пятого сентября, по тревоге были подняты территориальные подразделения полиции Одесской области. В часности, это было сделано для старта практического этапа общегосударственных мероприятий "Оружие".

Также Аброськин отметил, что в данный момент в спецоперации задействованы более 200 сотрудников уголовного блока и бойцов спецподразделений Нацполиции Украины.

Цель данной спецоперации является конфискация незаконного оборота оружия и боеприпасов, подчеркнул первый заместитель главы Национальной полиции Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе, Львове и Киеве планируется запустить туристическую полицию. Так, в период с 1 мая по 15 сентября туристическая полиция будет работать на опережение и предоставление сервисных услуг, а не только на реакцию и раскрытие.