20:05 31.08.2017 | Происшествия | Новости
100172732:Polishuk

В турецком Измире взорвали автобус, пострадали шесть человек - ВИДЕО

В четверг, 31 августа, в турецком городе Измире прогремел взрыв.

В турецком Измире взорвали автобус, пострадали шесть человек - ВИДЕО

Бомба взорвалась внутри служебного пассажирского автобуса. В результате инцидента шесть человек получили травмы.

Как сообщает издание Habertьrk, причиной взрыва могла стать бомба, находившаяся в мусорном контейнере воле дороги. Когда автобус проезжал мимо контейнера, бомба сдетонировала.

При этом в полиции отметили, что большого количества жертв удалось избежать из-за того, что было мало людей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в северо-восточной Сирии на контрольно-пропускном пункте в контролированной курдами области, в 30 км от сирийское-турецкой границы террорист-смертник подорвал автомобиль. Взрыв убил четырех людей.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив