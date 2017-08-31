В турецком Измире взорвали автобус, пострадали шесть человек - ВИДЕО

Бомба взорвалась внутри служебного пассажирского автобуса. В результате инцидента шесть человек получили травмы.

Как сообщает издание Habertьrk, причиной взрыва могла стать бомба, находившаяся в мусорном контейнере воле дороги. Когда автобус проезжал мимо контейнера, бомба сдетонировала.

При этом в полиции отметили, что большого количества жертв удалось избежать из-за того, что было мало людей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в северо-восточной Сирии на контрольно-пропускном пункте в контролированной курдами области, в 30 км от сирийское-турецкой границы террорист-смертник подорвал автомобиль. Взрыв убил четырех людей.