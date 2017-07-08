21:50 08.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Мукачево неизвестные из гранатомета обстреляли магазин

В ночь на субботу, 8 июля, в Мукачево неизвестные из гранатомета обстреляли витрину магазина.

В Мукачево неизвестные из гранатомета обстреляли магазин

К счастью, никто не пострадал. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Закарпатской области, инцидент произошел около трех часов ночь.

В полицию Мукачево позвонил сотрудник частной фирмы, который сообщил о том, что слышал два выстрела. На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что неизвестные выстрелили из гранатомета в помещение местного магазина, расположенного на улице Томаша Масарика.

В результате повреждены витрина магазина и некоторый товар, никто не пострадал. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Умышленное повреждение имущества путем взрыва.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Геническом районе на одном из херсонском курорте джип наехал на палатку. В результате инцидента погибли два человека. Как сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы областной государственной администрации, происшествие произошло около двух часов очи. Водитель автомобиля "Jeep" совершил наезд на палатку, в которой находились мужчина и женщина. Оба они погибли. Полиция сейчас устанавливает причины трагедии.


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