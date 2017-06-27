Газоснабжение в Авдеевке отсутствует на протяжении 20 дней, - ГСЧС

Меньше месяца отсутствует газоснабжение в Авдеевке Донецкой области, реемонтные работы также не проводятся.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"По состоянию на 7:00 утра 27 июня 2017 года газоснабжения в городе Авдеевка отсутствует", - гласит сообщения.
Отметим, газоснабжение в городе отсутствует с седьмого июня
При этом спасатели заявляют, что ремонт газопровода в данный момент невозможен в связи с опасностью для работников.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на востоке нашей страны террористы сейчас продолжили проводить обстрелы жилмассивов н.п. Авдеевка, в частности.