Газоснабжение в Авдеевке отсутствует на протяжении 20 дней, - ГСЧС

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 7:00 утра 27 июня 2017 года газоснабжения в городе Авдеевка отсутствует", - гласит сообщения.

Отметим, газоснабжение в городе отсутствует с седьмого июня

При этом спасатели заявляют, что ремонт газопровода в данный момент невозможен в связи с опасностью для работников.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на востоке нашей страны террористы сейчас продолжили проводить обстрелы жилмассивов н.п. Авдеевка, в частности.