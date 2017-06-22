10:55 22.06.2017 | Происшествия | Новости
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В Турции возле военного района НАТО прогремел взрыв

В четверг, 22 июня, в Турции рядом с военным районом, принадлежащем НАТО в западной турецкой провинции Измир, прогремел взрыв.

В Турции возле военного района НАТО прогремел взрыв

На данные момент данных и жертвах и пострадавших не поступало. Как сообщает Reuters, ссылаясь на информацию местных властей, взрыв произошел около восьми часов утра на кладбище, прилегающем к военному району в районе Гюльтепе.

В настоящее время полиция ограничила доступ в район и устанавливает причину взрыва.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 20 июня, прогремел сильный взрыв в одном из офисов в Стамблуле. В результате происшествия был поврежден припаркованный автомобиль.

К счастью о жертвах и пострадавших информации пока не поступало.


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