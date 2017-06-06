09:22 06.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Донецкая фильтровальная станция до сих пор обесточена - ГСЧС

Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за повреждений линии электропередач в ходе боевых действий. Сегодня энергетики планируют продолжить обследование территории с целью обнаружения повреждения ЛЭП.

Донецкая фильтровальная станция до сих пор обесточена - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как отмечается, остаток в резервуаре составляет около 1 тыс. куб. м.

Таким образом, решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ в условиях безопасности работников.

Стоить отметить, что еще вчера водоснабжения населению осуществлялось из городского резервуара (4 тыс. куб. м) с 9:00 до 15:00. Кроме того, был организован подвоз питьевой и технической воды подразделениями ГСЧС и коммунальными службами города.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в понедельник, 6 июня, можно начинать ремонтные работы по восстановлению водоснабжения в городе Авдеевке Донецкой области.


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