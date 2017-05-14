10:51 14.05.2017 | Происшествия | Новости
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Белый дом заявил о пролете ракеты КНДР рядом с Россией

Северная Корея запустила ракету в ночь на 14 мая 2017 года, которая упала в непосредственной близости от России.

Белый дом заявил о пролете ракеты КНДР рядом с Россией

Об этом сообщает администрация президента США на своем официальном сайте.

В Белом доме подчеркнули, что Россия не будет "довольна" последним пуском ракеты КНДР, поскольку она приземлилась в непосредственной близости к ее границам. 

Также в сообщении говорится, что Дональд Трамп был изначально проинформирован о проведении очередного ракетного испытания Северной Кореи 

В связи с этим власти США призвали мировое сообщество ввести более жесткие санкции против этой страны.

Стоить отметить, что ракета упала в воду в 60 миль (96,5 км) от российского Владивостока.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", военно-морской ракетоносец США во время спецоперации в международных водах столкнулся с южнокорейским рыболовным судном.


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