Белый дом заявил о пролете ракеты КНДР рядом с Россией

Об этом сообщает администрация президента США на своем официальном сайте.

В Белом доме подчеркнули, что Россия не будет "довольна" последним пуском ракеты КНДР, поскольку она приземлилась в непосредственной близости к ее границам.

Также в сообщении говорится, что Дональд Трамп был изначально проинформирован о проведении очередного ракетного испытания Северной Кореи

В связи с этим власти США призвали мировое сообщество ввести более жесткие санкции против этой страны.

Стоить отметить, что ракета упала в воду в 60 миль (96,5 км) от российского Владивостока.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", военно-морской ракетоносец США во время спецоперации в международных водах столкнулся с южнокорейским рыболовным судном.