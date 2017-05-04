11:38 04.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100165259:labazovych

СБУ ликвидировала две нарколаборатории в Черниговской области - ФОТО

Служащие СБУ вместе с полицией пересекли две нарколаборатории по изготовлению ацетилированного опия.

СБУ ликвидировала две нарколаборатории в Черниговской области - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как отмечается, четверо жителей Сновского района изготавливали более ста пятидесяти кубов наркотика. При этом сумма наркотических веществ состовляет примерно 10 тыс. гривен.

Так, сотрудики строгого порядка задержали наркодилеров во время реализации очередной партии наркотиков.

В результате обыска помещений задержанных сотрудники СБУ конфисковали наркотическое сырье, оборудование для изготовления опия и более шести литров готовой наркопродукции.

По даному фактру полиция открыла уголовное производство. Кроме того, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в Павлограде задержан человек, который хранил дома арсенал оружия и партию наркотиков.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив