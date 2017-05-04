СБУ ликвидировала две нарколаборатории в Черниговской области - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как отмечается, четверо жителей Сновского района изготавливали более ста пятидесяти кубов наркотика. При этом сумма наркотических веществ состовляет примерно 10 тыс. гривен.

Так, сотрудики строгого порядка задержали наркодилеров во время реализации очередной партии наркотиков.

В результате обыска помещений задержанных сотрудники СБУ конфисковали наркотическое сырье, оборудование для изготовления опия и более шести литров готовой наркопродукции.

По даному фактру полиция открыла уголовное производство. Кроме того, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в Павлограде задержан человек, который хранил дома арсенал оружия и партию наркотиков.