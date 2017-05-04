На Донетчине из окна выпал ребенок

Оказалось, что он недавно вывалился из окна – по причине недосмотра. Такие сведения поступили из прокуратуры региона. Таким образом – в больницу привезли ребенка 2010-го г.р.

У девочки вскоре выявили открытую ЧМТ, сотрясение мозга, а также сломанное бедро, перелом кости, различные травмы. Ребенок свалился из окна на 2-ом этаже – когда мать бросила девочку и ее 4-летнего братика без всякого присмотра. Оказалось, что мать 1986-го года рождения употребляет спиртное и нигде не трудится.

Как сообщал УРА-Информ, в апреле в г. Львов из окна свалился мужчина.