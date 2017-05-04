17:42 04.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100165291:mysnichenko

На Донетчине из окна выпал ребенок

Второго мая на Донетчине семилетний ребенок был привезен в больницу.

На Донетчине из окна выпал ребенок

Оказалось, что он недавно вывалился из окна – по причине недосмотра. Такие сведения поступили из прокуратуры региона. Таким образом – в больницу привезли ребенка 2010-го г.р.

У девочки вскоре выявили открытую ЧМТ, сотрясение мозга, а также сломанное бедро, перелом кости, различные травмы. Ребенок свалился из окна на 2-ом этаже – когда мать бросила девочку и ее 4-летнего братика без всякого присмотра. Оказалось, что мать 1986-го года рождения употребляет спиртное и нигде не трудится.

Как сообщал УРА-Информ, в апреле в г. Львов из окна свалился мужчина.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив