11:54 19.04.2017 | Происшествия | Новости
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Опубликован список экипажа затонувшего судна

В социальной сеть появился список экипажа затонувшего сухогруза "Герои Арсенала", который в среду утром потерпел крушение в Керченском проливе.

Опубликован список экипажа затонувшего судна

Согласно списку на борту судна находились 11 мужчин и одна женщина, работающая коком. Таким образом, экипаж сухогруза "Герои Арсенала" состоял из:

Глазко И. – Украина

Ведерников А. – Россия

Меснянкин А. – Украина

Синюк Д. – Украина

Патеев Д. – Россия

Пантюхов А. – Украина

Каджая Л. – Грузия

Ганчевский Н . – Украина

Бицюра А. – Украина

Черненко К. – Украина

Гончаренко А. – Украина

Свечкарь М. – Украина (кок)

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. Вместе с тем по официальным данным следователей, которые находятся в районе крушения, найти вытащить из воды удалось троих моряков. Информация об остальных членах экипажа уточняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинский консул в Ростове-на-Дону в настоящее время выясняет ситуацию, которая сложилась с аварией судна в Черном море.


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