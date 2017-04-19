Опубликован список экипажа затонувшего судна

Согласно списку на борту судна находились 11 мужчин и одна женщина, работающая коком. Таким образом, экипаж сухогруза "Герои Арсенала" состоял из:

Глазко И. – Украина

Ведерников А. – Россия

Меснянкин А. – Украина

Синюк Д. – Украина

Патеев Д. – Россия

Пантюхов А. – Украина

Каджая Л. – Грузия

Ганчевский Н . – Украина

Бицюра А. – Украина

Черненко К. – Украина

Гончаренко А. – Украина

Свечкарь М. – Украина (кок)

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. Вместе с тем по официальным данным следователей, которые находятся в районе крушения, найти вытащить из воды удалось троих моряков. Информация об остальных членах экипажа уточняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинский консул в Ростове-на-Дону в настоящее время выясняет ситуацию, которая сложилась с аварией судна в Черном море.