Опубликован список экипажа затонувшего судна

В социальной сеть появился список экипажа затонувшего сухогруза "Герои Арсенала", который в среду утром потерпел крушение в Керченском проливе.
Согласно списку на борту судна находились 11 мужчин и одна женщина, работающая коком. Таким образом, экипаж сухогруза "Герои Арсенала" состоял из:
Глазко И. – Украина
Ведерников А. – Россия
Меснянкин А. – Украина
Синюк Д. – Украина
Патеев Д. – Россия
Пантюхов А. – Украина
Каджая Л. – Грузия
Ганчевский Н . – Украина
Бицюра А. – Украина
Черненко К. – Украина
Гончаренко А. – Украина
Свечкарь М. – Украина (кок)
В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. Вместе с тем по официальным данным следователей, которые находятся в районе крушения, найти вытащить из воды удалось троих моряков. Информация об остальных членах экипажа уточняется.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинский консул в Ростове-на-Дону в настоящее время выясняет ситуацию, которая сложилась с аварией судна в Черном море.