Заключенные в тюрьме США выпустили двух заложников

Об этом сообщает Associated Press.

"Здание, где содержались заложники, покинули 27 заключенных", - заявил представитель Управления внутренней безопасности штата Роберт Купе.

На данный момент власть продолжает переговоры об освобождении еще двух сотрудников тюрьмы, ранее взятых в заложники. Кроме того, не исключается, что они находятся в здании по собственной воле.

Ранее власти сообщили о пяти заложниках, впоследствии уточнив эти данные, сообщили о четырех. В связи с сообщением о происшествии власти заблокировали доступ ко всем тюрьмам штата.

"Ситуация представляет собой единичный случай, угрозы для общественности нет", - отметил представитель местного управления исправительных учреждений Джайме Грейвелл.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в Мьянме боевик захватили в заложники около 40 туристов из Таиланда.