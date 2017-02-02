10:20 02.02.2017 | Происшествия | Новости
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Заключенные в тюрьме США выпустили двух заложников

Заключенные, которые захватили в заложники охранников тюрьмы в американском штате Делавэр, отпустили двух человек, еще двое остаются в руках злоумышленников.

Заключенные в тюрьме США выпустили двух заложников

Об этом сообщает Associated Press.

"Здание, где содержались заложники, покинули 27 заключенных", - заявил представитель Управления внутренней безопасности штата Роберт Купе. 

На данный момент власть продолжает переговоры об освобождении еще двух сотрудников тюрьмы, ранее взятых в заложники. Кроме того, не исключается, что они находятся в здании по собственной воле.

Ранее власти сообщили о пяти заложниках, впоследствии уточнив эти данные, сообщили о четырех. В связи с сообщением о происшествии власти заблокировали доступ ко всем тюрьмам штата.

"Ситуация представляет собой единичный случай, угрозы для общественности нет", - отметил представитель местного управления исправительных учреждений Джайме Грейвелл. 

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в Мьянме боевик захватили в заложники около 40 туристов из Таиланда. 


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