Санкции США бьют и по друзьям, и по врагам - но курса Кремля они не изменили

"Эффективны ли санкции в отношении России?" - таким вопросом задаются эксперты и СМИ. Хотя российская экономика испытывает давление санкций, эти карательные меры не вынудили Кремль вести себя иначе на международной арене. К тому же в условиях глобализации и взаимозависимости санкции превращаются в палку о двух концах, попутно причиняя побочный ущерб в США и Европе. Германия опасается за свое сотрудничество с Россией и воспринимает санкции в отношении "Северного потока-2" как навязывание американцами своих взглядов европейцам.

"Эффективны ли санкции в отношении России?" - задается вопросом в заголовке своей статьи испанская El Confidencial.

Российская экономика начинает испытывать серьезное негативное воздействие санкций США и ЕС, полагает журналист Даниэль Ириарте. И все же эксперты спорят об эффективности этих санкций и сходятся в том, что эти карательные меры не вынудили Кремль вести себя иначе на международной арене.

"В 2015 году МВФ подсчитал, что санкции, возможно, стали причиной годового падения ВВП России на 1,5%. Но, как указывают эксперты, главная причина экономического спада в России - прежде всего падение цен на нефть, и это стало очевидно, когда восстановление цен в 2017 году позволило российской экономике возобновить рост", - пишет издание.

Хорхе Местре (Европейский университет, Валенсия) полагает: "Санкции в отношении великих держав неэффективны по нескольким причинам. Мы живем во взаимозависимом мире (...). Сегодня Россия находит в других странах ресурсы, которые не может получить с Запада".

Автор также цитирует статью Жанн Уэйлен и Джона Хадсона в The Washington Post: "По сравнению с другими странами, находящимися под санкциями США, - в том числе Ираном, Кубой, Мьянмой и Северной Кореей, - Россия играет более значительную роль в мировой торговле, поэтому санкции потенциально могут быть более болезненными как для тех, для кого они предназначены, так и для компаний, которые потерпят побочный ущерб в США и Европе".

"Один из примеров - включение в списки Минфина США российского олигарха Олега Дерипаски - главы "Русала" (...). Эта мера стоила Дерипаске 3,3 млрд долларов, но санкции спровоцировали резкий рост мировых цен на алюминий, ударивший по европейским и американским компаниям", - пишет автор, утверждая, что после волны протестов Минфин США смягчил свою позицию.

"Цена санкций для российской экономики недостаточно велика, чтобы угрожать самому ее существованию", - указывает Александр Габуев (Московский центр Карнеги). "В конечном итоге экономику блокируют не санкции, а отсутствие структурных реформ, которые могли бы обуздать эндемическую коррупцию, и недостаточное уважение к правам собственности и правовому государству", - полагает он.

"Ситуацией с санкциями Россия воспользовалась, чтобы осуществить инновации в отечественной промышленности, причем в сферах, которые привлекают большое внимание, - например, в производстве сыров", - указывает Местре. Габуев заметил: "Запрет на импорт продовольствия из США и ЕС, введенный Кремлем, принес выгоду местным сельскохозяйственным производителям, особенно тем, у кого хорошие связи с режимом".

Но есть и иные мнения. "Санкции в отношении России оказались более эффективными и подействовали быстрее, чем надеялись их поборники", - уверяет эксперт Найджел Гулд-Дэвис. "Россия не вернула Крым и не ушла с Украины, а ее экономика не рухнула. Но это никогда и не было целью санкций. Скорее они разрабатывались для трех задач: 1. отговорить Россию от эскалации военной агрессии; 2. подтвердить международные нормы и осудить их нарушение; 3. побудить Россию к достижению политического соглашения, а конкретно, к полной имплементации Минских соглашений", - написал он в издании Foreign Affairs. По мнению Гулд-Дэвиса, в этом смысле санкции по большей части сработали, хотя в области Минских соглашений результаты неудовлетворительны.

И все же Гулд-Дэвис считает, что со временем эффект санкций будет все заметнее.

Однако Местре уверен, что санкции - ошибочный шаг: "В конечном итоге важно, какую цель мы хотим перед собой поставить: поддерживать хорошие отношения с Россией или повернуться спиной друг к другу?" "(...) Испания занимает подчеркнуто антироссийскую позицию, словно наша страна - это Украина или страны Балтии. Но мы находимся на другом конце Европы. Нашей стране следовало бы способствовать этому столь необходимому диалогу между Брюсселем, Вашингтоном и Москвой", - говорит Местре. Но, по мнению газеты, сейчас ветер дует в другую сторону.

"Американские санкции наносят удар и по друзьям, и по врагам - "Северный поток-2" в серьезной опасности" - утверждает в заголовке немецкое издание Handelsblatt.

"Воинственность США затрагивает и немецкие компании. Однако у правительства Германии почти нет инструментов для того, чтобы отклонить американцев от их курса", - пишут журналисты Клаус Штратманн и Моритц Кох.

В первую очередь немецкая экономика опасается за свое сотрудничество с Россией, ведь здесь на кону стоят не только возможности роста, отмечают авторы статьи. Немецкая энергетика ориентирована на Россию как поставщика, при этом в серьезной опасности находится даже миллиардный проект "Северный поток-2".

В ближайшие недели в Вашингтоне будут обсуждаться новые планы по штрафным санкциям. "С точки зрения немецкого правительства, все это является сильной неразберихой и к тому же неэффективно, - пишут Штратманн и Кох. - По мнению МИДа, санкционная политика функционирует только тогда, когда в ней обозначены четкие цели. Одно лишь желание наказать не поможет продвинуться вперед".

По мнению немецких экономистов, в вопросе "Северного потока-2" необходимо, чтобы все продолжали придерживаться своей позиции. "Чувствуется и поддержка правительства. Хотя канцлер Ангела Меркель и министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и не являются большими поклонниками проекта, они, вероятно, знают, что они ни в коем случае не могут себе позволить, чтобы их энергетическая политика диктовалась США", - заключают журналисты.

Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, в интервью Reuters выразил беспокойство по поводу применения Трампом санкций в качестве инструмента внешней политики. "Если американские санкции вводятся для того, чтобы препятствовать "Северному потоку-2", последствия для трансатлантических отношений будут губительными. Даже если есть сомнения в целесообразности "Северного потока-2", трудно не воспринимать это как серьезное ущемление, пример того, как США навязывают свои взгляды европейцам", - заявил дипломат.

"Ишингер похвалил Меркель за указание на то, что Германии необходимо стать более независимой, но заявил, что самое время претворить ее слова в жизнь", - сообщает журналист Reuters Ноа Баркин.

Источник: Инопресса