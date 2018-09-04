Трамп может подтолкнуть Германию к России и Китаю, считает ветеран дипломатии

Чем дольше Дональд Трамп остается на своем посту, тем выше риск того, что в Германии возьмут верх антиамериканские силы и подтолкнут страну в объятия России и Китая, заявил в интервью Reuters Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности и бывший немецкий посол в Вашингтоне.

Ишингер дал интервью за несколько дней до публикации своей книги "Мир в опасности", передает корреспондент Ноа Баркин. В ней он призывает немцев не отворачиваться от США из-за Трампа, но настаивает на том, чтобы они брали на себя больше ответственности на мировом уровне.

"Чем дольше Трамп остается на своем посту, тем труднее будет противостоять тем, кто в нашей и в других странах Европы со времен войны во Вьетнаме утверждает, что нам нужно порвать с задиристой Америкой", - считает Ишингер.

"Правительству Германии станет намного сложнее сохранять курс и отстаивать эти отношения. А силы, призывающие к более тесным связям со странами вроде России и Китая, могут осмелеть", - сказал он.

Ишингер выразил особое беспокойство по поводу применения Трампом санкций в качестве инструмента внешней политики. "Если американские санкции вводятся для того, чтобы препятствовать "Северному потоку - 2", последствия для трансатлантических отношений будут губительными. Даже если есть сомнения в целесообразности "Северного потока - 2", трудно не воспринимать это как серьезное ущемление, пример того, как США навязывают свои взгляды европейцам", - заявил дипломат.

"Ишингер похвалил Меркель за указание на то, что Германии необходимо стать более независимой, но заявил, что самое время претворить ее слова в жизнь", - сообщает журналист Reuters.

Источник: Инопресса