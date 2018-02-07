Почему не рекомендовано отправляться в столицу Мальдив?

Лоранс Дефрану, Libération

После введения на Мальдивах режима чрезвычайного положения и ареста председателя Верховного суда оппозиция просит вмешаться Индию и США для восстановления демократического функционирования страны, пишет журналистка Liberation Лоранс Дефрану.

1 февраля Верховный суд потребовал немедленного освобождения девяти политических оппозиционеров, в том числе бывшего президента Мохамеда Нашида, по причине несправедливых "политически мотивированных" процессов, а также восстановления членства в парламенте 12 оппозиционных депутатов, сообщает журналистка. Правительство президента Абдуллы Ямина отказалось исполнять приказы судей и приостановило работу парламента, в котором оппозиция теперь находится в большинстве. В столице Мале сотни митингующих, мирно требовавших освобождения арестованных, были разогнаны с помощью слезоточивого газа. В понедельник было объявлено о введении режима чрезвычайного положения, что еще больше усилило полицейскую власть, говорится в статье.

Бывший демократически избранный президент Нашид, осужденный на 13 лет тюремного заключения за "терроризм" и живущий в изгнании в Лондоне, попросил помощи международного сообщества, передает журналистка. Будучи правозащитником, он попросил Индию вмешаться в ситуацию военным образом, чтобы содействовать выполнению решения Верховного суда, которое позволит ему вернуться на политическую сцену, и потребовал освобождения бывшего диктатора Момуна Абдула Гаюма, недавно примкнувшего к оппозиции. Нашид также попросил Вашингтон перекрыть финансовые потоки руководителей режима, подозреваемых в масштабной коррупции.

Индия, уже осуществлявшая военное вмешательство в 1988 году, чтобы сорвать государственный переворот против Гаюма, не отреагировала на коммюнике Нашида. Подобно Евросоюзу, ООН, Великобритании и США, Нью-Дели потребовал у правительства Мальдив отмены режима чрезвычайного положения и выполнения решения Верховного суда.

Многие страны, в том числе Франция, Австралия и Россия, выпустили рекомендации по мерам предосторожности для путешественников с просьбой воздержаться от посещения Мале и деревень архипелага или даже отменить свою поездку, сообщает Дефрану. В любом случае, большинство из 1,5 млн ежегодно прибывающих на группу атоллов туристов никогда не суются на остров-столицу, где шумно, грязно и тесно. Прямо из аэропорта гидросамолеты и катера привозят их непосредственно на острова-отели, порой отдаленные на сотни километров, туда, где столичные потрясения не должны нарушить их медовый месяц, говорится в статье.

Источник: Инопресса