Субсидии в этом году получат около семь миллионов семей, - Гройсман

При этом в прошлом году около 10% субсидированных не должны были ее получать. Об этом в понедельник, 22 октября, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он также напомним, что в прошлом году 6,9 миллиона домохозяйств имели право на субсидии. Сейчас пошел процесс оформления. Всем, кто имел субсидии в прошлом году, будут переназначены, - пояснил глава правительства, добавив, что Кабмин к этому готов, но все должно быть справедливо.

При этом, по словам Гройсмана, после отопительного сезона требования для получения субсидий были ужесточены, поскольку были недобросовестные субсидианты. Сейчас мы, наоборот, ослабили требования для получения субсидий, чтобы больше людей могли ими воспользоваться, - заявил премьер, пояснив, что управления соцзащиты будут создавать специальные комиссии для решения вопроса о предоставлении субсидий населению.

Гройсман также отметил, что на следующий год на субсидирование планируют заложить 55 миллиардов гривен, именно столько, по мнению правительства, будет достаточно, "чтобы защитить каждую семью, которая в этом нуждается".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 октября Кабинет министров принял решение повысить цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5%, то есть до 8,55 гривен за кубометр.