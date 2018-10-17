Малая приватизация принесла значительную прибыль - ФОТО

Об этом сообщает министерство экономического развития и торговли Украины.

Счастливые победители стали обладателями 203 объектов, которые совсем скоро превратятся в новые прибыльные и эффективные предприятия. В то же время указано, что это только начало, и в реестре еще присутствует 1151 объект малой приватизации. Из них - 885 уже на объявленных аукционах, начальная стоимость которых составляет более миллиарда гривен.

К слову, 17 августа состоялся первый успешный аукцион малой приватизации. Первым лотом, который продан на ProZorro.Продажи, стал зерноток в Черновицкой области, выставленный местной общиной. Комплекс нежилых зданий было продано на аукционе за 209 643 грн.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", и.о. главы Фонда госимущества сообщил о переносе конкурсов по продаже великих объектов приватизации до 2019 года.