"Киевэнерго" потребовало выплату долга за модернизацию теплосетей

Об этом сообщает портал Бизнес.Цензор.

Решение расторгнуть договор с "Киевэнерго" и вернуть тепловой комплекс городские власти приняли в июне 2017 года. Для управления имуществом создали коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго".

31 июля прошлого обязательства давать горячую воду и отопление перешло новому коммунальному предприятию. Но в НАК "Нафтогаз Украины" отказались подписывать договоры на поставку газа с новым кп из-за нерешенного вопроса долговых обязательств "Киевэнерго" на сумму около 4,8 млрд гривен. Именно столько задолжала "Киевэнерго" Рината Ахметова "Нафтогазу" за поставку газа.

В соглашении по расторжению договора КГГА с компанией "Киевэнерго" прописали также возмещение компании Ахметова денег за модернизацию сетей, которая проводилась за счет компании. И эту компенсацию он теперь требует вернуть. Стоит заметить, что сумма в договоре прописана не была. Но "Киевэнерго" сообщает про 800-900 млн гривен.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", казначейство перечислило 730 млн грн для возобновления горячей воды в Киеве.