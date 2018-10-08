Украинские порты готовятся встречать белорусский экспорт

Глава Администрации Морских портов Украины Райвис Вецкаганс выступил с соответствующим сообщением. Он отметил, что в результате Минских двусторонних переговоров белорусской стороне удалось донести всю возможную информацию о плюсах и выгодах подобного сотрудничества. Ведь мощность украинского производства позволяет уже сейчас принимать белорусские грузы в больших объемах.

Планируется, что логистика между Белоруссией и Украиной будет строится с использованием возможности “Укрзализныци”. Ведь у белорусской стороны уже есть позитивный опыт использования украинских контейнерных поездов “Зубр” и “Викинг”. Довольно преимущественным также выглядит развитие внутренних морских путей, в частности по Припяти и Днепру.

Для обсуждения дальнейших деталей и последующего сотрудничества на межгосударственном уровне, на ближайшее время запланирована встреча между представителями Украины и республики Беларусь.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Беларусь вводит безвизовый режим, согласно которому граждане 80 стран смогут находиться в стране до 30 дней.