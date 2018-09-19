Рада опубликовала график рассмотрения госбюджета-2019

Он был одобрен на заседании комитета по бюджету 5 сентября 2018 года. В соответствии с регламентом парламента документ должен быть принят не позднее 1 декабря.

Так, как сказано в информации управление аппарата Рады, представление госбюджета на 2019 год планируется на пленарном заседании Верховной Рады 21 сентября.

Не позднее 1 октября документ должны рассмотреть народные депутаты, формировать предложение к законопроекту и направление их в комитет по вопросам бюджета.

С 1 по 15 октября профильные комитет рассмотрит предложения депутатов, выводы Счетной палаты, а затем составит свои выводы и предложения к законопроекту, а также таблицы предложений субъектов права законодательной инициативы.

17 октября ожидается предоставление народным депутатам выводов и предложений комитета.

Уже18 октября законопроект должен быть рассмотрен в первом чтении, а в период с 19 октября по 2 ноября представители Кабмина вместе с бюджетным комитетов будут готовить проект госбюджета-2019 ко второму чтению в соответствии с бюджетными выводами парламента.

Не позднее 3 ноября правительство подаст в Раду уже готовы проект законопроекта о госбюджете и не позднее 5 ноября планируется предоставление этих документов нардепам, которые до 19 ноября будут рассматривать документ в окончательном варианте, чтобы 20 ноября можно было начать рассматривать в зале на пленарном заседании, а не позднее 25 ноября бюджетный комитет будет готовить бюджет-2019 к третьему чтению (сравнительной таблицы статей законопроекта, рассмотрение которых перенесено на третье чтение, и окончательной редакции законопроекта).

Указано, что после принятия законопроекта во втором чтении предложения парламентариев и комитетов к нему не рассматриваются.

В случае принятия Верховной радой соответствующего решения, не позднее 1 декабря состоится рассмотрение и принятие проекта закона о государственном бюджете Украины на 2019 в третьем чтении и в целом как закона, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины внес в Верховную раду проек госбюджета-2019. Как сказано в информации, опубликованной в воскресенье, 16 сентября, на сайте парламента, проект закона №9000 от 15 сентября 2018 года "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" вынесен на рассмотрение парламента. Текст документа пока отсутствует.