Украина в этом году поставила рекорд по экспорту ягод

За три месяца нового сезона страна увеличила экспорт ягод на 80% в стоимостном измерении, получив более 35 миллионов долларов экспортной выручки.

Как сообщают эксперты рынка, объем экспорта достиг почти 20 тысяч тонн, что стало новым рекордом для первых трех месяцев сезона.

При этом, по мнению аналитиков, такой прорыв в экспорте замороженных ягод стал возможен благодаря резкому росту производству малины, когда значительная часть продукции не была реализована в результате дефицита мощностей по заморозке.

В 2018 году производство ягод продолжило расти. Увеличилось производство клубники, малины, ежевики и голубики, что привело к дальнейшему падению цен на них. Это совпало с высоким урожаем дикорастущих ягод, таких как черника, что еще больше усугубило ситуацию.

В результате малину нередко закупали на заморозку по семь гривен, а в исключительных случаях цены превышали до десяти гривен за килограмм. И даже на свежем рынке получить цену выше 20 гривен за килограмм не удавалось практически никому, - отмечают специалисты.

Напомним, как сообщал УРА-нформ, Украина увеличила экспорт электроэнергии почти на четверть. По данным Государственной фискальной службы в январе-августе 2018 экспорт увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 21,1% - до 213,4 миллиона долларов. При этом, как сообщает пресс-служба ведомства, выручка от экспорта в основном пришлась на поставки электроэнергии в Венгрию.