12:15 22.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина попросит у МВФ новую программу

Украина намерена начать переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении кредита по новой программе сотрудничества.

Украина попросит у МВФ новую программу

Об этом в среду, 22 августа, сообщил источник, знакомый с ситуацией. По данным источника, вопрос о новой программе финансирования будет обсуждаться во время анонсированного визита в Киев миссии МВФ в начале сентября.

Украина намерена предложить Фонду предоставить новую программу Extended Fund Facility на три года. Чтоб не прерывать сотрудничество с кредитором, Киев хочет, чтоб она заработала сразу после окончании действующей EFF, срок которой истекает в марте 2019 года.

Размер новой программы пока не известен, однако по предварительной неофициальной информации речь может идти о сумме, которую Украина не выбрала по действующей EFF - то есть, приблизительно о 9-10 миллиардов долларов. С марта 2015 по программе EFF Украина получила от МВФ 8,7 миллиардов долларов из общей суммы в 17,5 миллиардов долларов.

Напомним, как сообща УРА-Информ, во время своего визита в Украину представители миссии Международного валютного фонда обсудят вопросы цен на газ для населения. Создание условий для поступления инвестиций является важным приоритетом и работы посольства, и украинской власти. Очевидно, что принятие антикоррупционного законодательства - это условие предоставления дополнительных кредитов. Мы ожидаем в сентябре миссию МВФ в Украине и рассмотрение этих вопросов. Об этом накануне во вторник, 21 августа, рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый.


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