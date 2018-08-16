11:21 16.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинской армии понадобится финансирование на уровне 112 млрд грн

В грядущем 2019 году Вооруженным силам Украины понадобится финансирование на уровне минимум 112 млрд грн. Соответствующее заявление сделал начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко.

Украинской армии понадобится финансирование на уровне 112 млрд грн

По словам начальника, именно этой суммы будет достаточно на минимальную потребность для армии. Однако, пока речь дет о показаниях на 82 млрд грн.

В настоящее время наблюдается отток военных кадров, в том числе из-за проблем материального характера, что возымеет серьезные последствия для боеготовности ВСУ.

Муженко также пояснил, что из-за увольнения в армию набирают новых контрактников, которых нужно подготовить, однако спустя определенный период они также увольняются.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве городские власти намерены поменять систему финансирования детских садиков. Сообщается, что на заседании комиссии Киевсовета по вопросам образования, науки, молодежи и спорта инициативу поддержало большинство депутатов горсовета.


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