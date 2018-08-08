Россия, Индия и Китай заявили, что и дальше будут покупать нефть у Ирана несмотря на санкции США

Введенные санкции затруднят способность иностранных инвесторов вкладывать деньги в нефтяные месторождения, расположенные в Иране. Об этом в сред, 8 августа, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, азиатские нефтяные инвесторы в иранских проектах в последние месяцы обнаружили, что они не могут полагаться на своих обычных банковских партнеров в Объединенных Арабских Эмиратах для перевода средств на проекты в Иране.

По словам представителей нефтяных компаний и разработчиков нефтегазовых месторождений, в связи со сложившейся ситуацией произошла задержка нескольких сделок на миллиарды долларов.

Кроме того, китайская Sinopec вела переговоры о вложении трех миллиардов долларов в гигантское нефтяное месторождение в Тегеране. Сделка должна была завершиться в июле, однако китайская компания до сих пор пытается найти соответствующие банковские каналы для транзакции.

Аналогичные проблемы возникли у China National Petroleum Corp. Компания планировала инвестировать миллиард долларов в проект добычи иранского природного газа, однако теперь рассматривает возможность выхода из сделки в связи с санкциями США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил последствиями ведения бизнеса с Ираном. По его словам, любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет иметь дел с Соединенными Штатами Америки.