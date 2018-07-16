10:17 16.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В польских супермаркетах появились прилавки с украинскими товарами

Французский ритейлер розничной торговли Carrefour планирует представить в польских магазинах полку с украинскими продуктами в рамках проекта "Кухни мира".

В польских супермаркетах появились прилавки с украинскими товарами

Об этом сообщается на сайте agravery.com .

Так, в магазинах уже представлено около сорока единиц различных товаров "made in Ukraine". Известно, что подобные предложения о продаже украинской продукции поступила еще в 2017 году благодаря спросу на нее потребителей.

На полках можно увидеть, в частности, следующую украинскую продукцию: "Кофе со Львова", Грильяжи от ТМ "Жаворонок", бакалею ТМ "Верес" и различные снеки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала 2018 год  Украина экспортировала почти 38 млн тонн зерновых культур на внешние рынки. Сообщается, что общий показатель продаж в сравнении с прошлым годом упал на 12 процентов.


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