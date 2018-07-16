В польских супермаркетах появились прилавки с украинскими товарами

Об этом сообщается на сайте agravery.com .

Так, в магазинах уже представлено около сорока единиц различных товаров "made in Ukraine". Известно, что подобные предложения о продаже украинской продукции поступила еще в 2017 году благодаря спросу на нее потребителей.

На полках можно увидеть, в частности, следующую украинскую продукцию: "Кофе со Львова", Грильяжи от ТМ "Жаворонок", бакалею ТМ "Верес" и различные снеки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала 2018 год Украина экспортировала почти 38 млн тонн зерновых культур на внешние рынки. Сообщается, что общий показатель продаж в сравнении с прошлым годом упал на 12 процентов.