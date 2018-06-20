Укрзализныця рекордно нарастила прибыль

За пять месяцев финансовый результат деятельности улучшен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 282,4 млн грн – в 3,8 раза. Финансовый результат до налогообложения – 557,7 млн грн, что выше планового в 2,4 раза, или на 324,1 млн грн, и на 343,2 млн грн больше результата пяти месяцев 2017 года (в 2,6 раза).

Отмечается, что прибыль Укрзализныци за этот период составила 382,4 млн грн, что на 176,8 млн грн выше запланированного, или на 85,9 процентов.

В свою очередь, чистый доход Укрзализныци от реализации продукции за январь-май 2018 года составил 34,5 млрд грн, при этом себестоимость реализованной продукции достигла 33,5 млрд грн.

Доходы от перевозок принесли компании 4,1 млрд грн, что на 15% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Расходы от перевозок в январе-мае составили 31,3 млрд грн, из них от грузовых перевозок – 22,6 млрд грн, пассажирских перевозок – 8,7 млрд грн. Объем грузооборота составил 77 952,2 млн ткм. Пассажирооборот за этот период вырос на 9% к плановым показателям и на 5,1%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по случаю Дня Конституции Украины ПАО "Укрзализныця" решила ввести в эксплуатацию 7 дополнительных поездов. Сообщается, что составы будут курсировать по специальному праздничному графику с 28 июня по 1 июля. Большая часть рейсов будет отправляться из украинской столицы в направлении южных и центральных областей.