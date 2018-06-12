11:55 12.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар во вторник упал до 26,12 гривны

В обменных пунктах Украины во вторник, 12 июня 2018 года, наличный доллар понизился на три копейки.

Наличный доллар во вторник упал до 26,12 гривны

Наличный евро потерял шесть копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,12 гривен, а евро можно купить по 30,96 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20 - 26,01, продажи 26,04 - 26,35 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9242, продажи - 26,1224 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,76 - 30,73, продажи - 30,50 - 31,25 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,4881, продажи - 30,9554 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,110, продажи - 4,000 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,739, продажи 4,256 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 11 июня 2018 года, наличный доллар понизился на две копейки. Наличный евро потерял пять копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,15 гривен, а евро можно было купить по 31,02 гривен.


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