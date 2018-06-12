Наличный доллар во вторник упал до 26,12 гривны

Наличный евро потерял шесть копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,12 гривен, а евро можно купить по 30,96 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20 - 26,01, продажи 26,04 - 26,35 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9242, продажи - 26,1224 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,76 - 30,73, продажи - 30,50 - 31,25 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,4881, продажи - 30,9554 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,110, продажи - 4,000 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,739, продажи 4,256 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 11 июня 2018 года, наличный доллар понизился на две копейки. Наличный евро потерял пять копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,15 гривен, а евро можно было купить по 31,02 гривен.