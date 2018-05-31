12:33 31.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин вновь обсудит приватизацию "Агрофонда" в 2019 году - Минагрополитики

Чиновники Кабинета министров Украины намерены снова обсудить вопрос приватизации "Аграрного фонда" в следующем 2019 году.

Кабмин вновь обсудит приватизацию

Об этом сообщает первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк во время онлайн-конференции на его странице в Facebook.

По словам Мартинюка, вопрос приватизации "Агрофонда" не убран с повестки дня, а временно отложен для того, чтобы увеличить его капитализацию и поднять инвестпривлекательность. К приватизации Аграрного фонда возвратятся, когда будет вндрен проект по реализации собственного мукомольного производства.

Мартынюк объяснил, что приватизацию "Государственной продовольственной зерновой корпорации" отложили из-за кредита от "Эксимбанка" Китая в сумме 1,5 млрд долл., после чего рыночная стоимость предприятия стала негативной. Он подчеркнул, что кредитными соглашениями обусловлено согласование кредиторов на все перемены в структуре собственности и на сегодня такого согласования нет. 

Замминистра добавил, что корпорацию следует приватизировать, но для этого нужно реструктуризировать кредит и найти инвестора. Две недели назад в корпорации присутствовала делегация одной из арабских стран.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины опубликовал окончательный список предприятий, которые подлежат в этом году большой приватизации.


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