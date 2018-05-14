17:50 14.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина направила на продажу более 35 млн тонн зерновых

Украинские государственные предприятия по сбору зерновых культур смогли экспортировать на продажу за границу более 35 млн тонн товара.

Украина направила на продажу более 35 млн тонн зерновых

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что по состоянию на 14 мая 2018 года, с начала последнего маркетингового года, который захватывает 2017 и 2018 года Украина вывезла на сбыт 35,1 млн тонн зерновых культур.

Среди указанного числа зерна было направлено на экспорт пшеницы - 15,6 млн тонн, ячменя - 4,2 млн тонн, ржи - 35 тыс. тонн, кукурузы - 15,2 млн тонн.

В частности, за рубеж также удалось продать 392 тыс. тонн муки.

В министерстве заявили, что в предыдущем маркетинговом году показатели были лучше. Тогда всего государство поставило на международные рынки 44 млн тонн зерна. Среди этого количества культур пшеницы продано 17,5 млн тонн, ячменя - 5,4 млн тонн, ржи - 11,4 тыс. тонн и кукурузы - 20,7 млн тонн. Муки за этот период было экспортировано 403 тыс. тонн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", больше, чем половину запланированных территорий засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами.


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