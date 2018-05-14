Украина направила на продажу более 35 млн тонн зерновых

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что по состоянию на 14 мая 2018 года, с начала последнего маркетингового года, который захватывает 2017 и 2018 года Украина вывезла на сбыт 35,1 млн тонн зерновых культур.

Среди указанного числа зерна было направлено на экспорт пшеницы - 15,6 млн тонн, ячменя - 4,2 млн тонн, ржи - 35 тыс. тонн, кукурузы - 15,2 млн тонн.

В частности, за рубеж также удалось продать 392 тыс. тонн муки.

В министерстве заявили, что в предыдущем маркетинговом году показатели были лучше. Тогда всего государство поставило на международные рынки 44 млн тонн зерна. Среди этого количества культур пшеницы продано 17,5 млн тонн, ячменя - 5,4 млн тонн, ржи - 11,4 тыс. тонн и кукурузы - 20,7 млн тонн. Муки за этот период было экспортировано 403 тыс. тонн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", больше, чем половину запланированных территорий засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами.