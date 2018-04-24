13:50 24.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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На поддержку реформ в Украине Норвегия выделит 4,6 млн евро

Королевство Норвегия намерено выделить финансовую помощь Украине в размере 4,6 млн евро, на реализацию плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы.

На поддержку реформ в Украине Норвегия выделит 4,6 млн евро

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад.

По словам посла, правительство Норвегии приветствует новый план Совета Европы на 2018-2021 год, необходимый для соблюдения заданного темпа в осуществлении обширной программы реформ в Украине.

Глава офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг добавил, что вклад Норвегии является лишь частью реализации общего плана действий Совета Европы для Украины.

Известно, что сам план предусматривает финпомощь в размере 29 миллионов евро. Норвегия сейчас является наибольшим донором для реализации плана действий Совета Европы для Украины.

Ранее для реализации предварительного плана действий Совета Европы для Украины на 2015 -2017 годы Норвегия предоставила 3,6 млн евро.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вице-президент Еврокомиссии Валдис Добровскис сообщил, что Украине предоставят новый пакет макрофинансовой помощи в размере одного млрд евро, несмотря на неполное выполнение Украиной требований для предыдущей программы.


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