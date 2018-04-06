15:45 06.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко задекларировал миллионный доход от вкладов в банке

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал почти миллион гривен дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Порошенко задекларировал миллионный доход от вкладов в банке

Соответствующую информацию он внес в Единый государственный реестр деклараций.

Отмечается, что глава государства внес в госреестр информацию о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Президентом Украины было задекларировано 994 480 гривен доходов от вкладов в Международном инвестиционном банке: 108 736 гривен, 308 085 гривен и 577 659 гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко за четыре года войны на востоке страны потратил на благотворительность 800 млн гривен.

Согласно официальной декларации украинского гаранта, на различные социальные, культурные, медицинские программы и поддержку армии было потрачено 90 процентов всех доходов Порошенко.


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