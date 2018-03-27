Кабмин обещает по-новому проверять качество продуктов в Украине

С этого дня вступит в силу закон О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных. Как сказано в сообщении, опубликованном во вторник, 27 марта, на официальном сайте Кабинета министров, это поможет создать условия для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции для потребителей и устанавливает четкие и прозрачные процедуры проверок.

Это позволит свести к минимуму коррупционные риски и поспособствует развитию честной конкуренции.

При этом, согласно новому закону, предприятия будут проверять в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей, поскольку в магазине, где продается упакованная продукция длительного хранения, рисков меньше, чем в магазине, где продается свежее мясо.

Также, по новому закону проверки будут проводится согласно акту проверки. Этот документ должен содержать исчерпывающую информацию о количестве вопросов для проверки и должен быть публичным.

За нарушение новых правил предусмотрены штрафные санкции на сумму до 70 000 гривен в зависимости от правонарушения.

При этом , если будут обнаружены факторы, представляющие угрозу для жизни и здоровья человека, инспектор сможет временно приостановить производство или обращение продуктов или кормов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Антимонопольном комитете Украины назвали главные факторы подорожания продуктов питания в 2017 году.