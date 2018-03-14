13:50 14.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина не будет импортировать минеральные удобрения из России

Украинское правительство на неопределенное время в качестве антидемпинговых мер ограничивает импорт минеральных удобрений из Российской Федерации.

Украина не будет импортировать минеральные удобрения из России

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров.

Отмечается, что во врем обсуждения этого вопроса премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минэкономразвития подготовить решения по введению антидемпинговых мер до следующего заседания правительства.

По словам главы правительства, необходимо немедленно принять временные ограничения и полностью ввести их в действия. Также Гройсман поручил МЭРТ и Министерству юстиции оформить данное решение.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина в 2017 году нарастила импорт товаров из ЕС на 23 процента, а импорт из России — на 40 процентов по сравнению с годом ранее. Отмечается, что импорт из РФ в Украину растет рекордными темпами. Значительный рост импорта из РФ поднялся за счет угля, нефтепродуктов и удобрений.


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