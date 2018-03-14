Украина не будет импортировать минеральные удобрения из России

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров.

Отмечается, что во врем обсуждения этого вопроса премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минэкономразвития подготовить решения по введению антидемпинговых мер до следующего заседания правительства.

По словам главы правительства, необходимо немедленно принять временные ограничения и полностью ввести их в действия. Также Гройсман поручил МЭРТ и Министерству юстиции оформить данное решение.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина в 2017 году нарастила импорт товаров из ЕС на 23 процента, а импорт из России — на 40 процентов по сравнению с годом ранее. Отмечается, что импорт из РФ в Украину растет рекордными темпами. Значительный рост импорта из РФ поднялся за счет угля, нефтепродуктов и удобрений.