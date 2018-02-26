Украина экспортировала в Турцию рекордное количество кукурузы

Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за выхода из рынка российской кукурузы в текущем сезоне. Турция покрывает импортную потребность за счет украинской.

В текущем сезоне в декабре-январе аграрии активизировали поставки кукурузы на внешние рынки, экспортируемые объемы по-прежнему отстают от прошлогодних.

Так, по итогам января 2018 года Украина экспортировала два млн т кукурузы, что на 10 процентов меньше, чем было в январе прошлого года.

Половина экспорта кукурузы в этот период уже традиционно пришлась на страны Евросоюза. Несмотря на общее отставание экспорта кукурузы из Украины, объемы поставок зерновой в ЕС не уступают прошлогодним.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские производители за прошлый год экспортировали 598,7 тыс. т сахара, что на 29% больше, чем за 2016 год.