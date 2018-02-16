Доходы крупнейших инвестбанков упали до минимума 10 лет

Об этом свидетельствует исследование аналитической компании Coalition.

Совокупная выручка от операций с сырьем составила 2,5 млрд долларов. В основном это обусловлено низкой волатильностью и слабой клиентской активностью.

При этом в целом выручка банков от операций с активами с фиксированной доходностью, на валютном и сырьевом рынках (FICC) уменьшилась на 11% - до 68 млрд долларов.

Между тем доходы от торговли акциями и производными инструментами в прошлом году сократились на 4%, составив 41,8 млрд долларов, что также является минимальным объемом за последние 11 лет.

Совокупная выручка 12 крупнейших инвестбанков мира по итогам 2017 года уменьшилась на 4% - до 150,4 млрд долларов по сравнению со 156,1 млрд годом долларворанее. В предыдущие два года темпы снижения показателя составляли 3%.

"Прошлогодний объем доходов стал самым низким с 2008 года", - говорится в сообщении.

Речь идет о Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, Societe Generale и UBS.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Генеральная прокуратура Украины объявлено в розыск одного из руководителей "Дельта Банк".