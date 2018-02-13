Наличная валюта в обменниках продолжает дешеветь

Наличный евро опустился на 28 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,02 гривны, в евро можно купить по 33,36 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,40- 26,90, продажи 26,82-27,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,6547, продажи – 27,0191 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 32,00-33,15, продажи 33,10– 34,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,6761, продажи – 33,3570 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,550, продажи – 4,590-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,250, продажи 4,769 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 12 февраля 2018 года, наличный доллар потерял 16 копеек. Наличный евро упал на 17 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,29 гривны, в евро можно было купить по 33,64 гривны.