09:41 30.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100185305:nastya

Цена нефти Brent опустилась ниже 69 долларов

Фьючерсы североморской нефти марки Brent сегодня утром, 30 января, опустилась ниже отметки в 69 долларов за баррель.

Цена нефти Brent опустилась ниже 69 долларов

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, по состоянию на 09:15 цена нефти Brent находилась на уровне 68,68 доллара за баррель. Это на 0,75 процентов ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Как стало известно, котировки фьючерсов на нефть WTI снизились еще сильнее – на 1,04% – до 64,88 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что негативное влияние на рынок оказала новость о том, что количество действующих нефтедобывающих установок в США выросло на 12 единиц за неделю и составило 759. Этот рост был максимальным с марта 2017 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Фьючерсы североморской нефти марки Brent сегодня утром, 25 января 2018 года, превысила отметку в 71 доллар за баррель впервые с декабря 2014 года.

Поделиться
Читайте также:
 
Костюк успешно стартовала на турнире в Берни В Одесской области остаются без света семь населенных пунктов В Турции хотят повысить акцизы на алкоголь США опубликовали "кремлевский доклад" с именами 210 человек из окружения Путина - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив