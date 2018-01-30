Цена нефти Brent опустилась ниже 69 долларов

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, по состоянию на 09:15 цена нефти Brent находилась на уровне 68,68 доллара за баррель. Это на 0,75 процентов ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Как стало известно, котировки фьючерсов на нефть WTI снизились еще сильнее – на 1,04% – до 64,88 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что негативное влияние на рынок оказала новость о том, что количество действующих нефтедобывающих установок в США выросло на 12 единиц за неделю и составило 759. Этот рост был максимальным с марта 2017 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Фьючерсы североморской нефти марки Brent сегодня утром, 25 января 2018 года, превысила отметку в 71 доллар за баррель впервые с декабря 2014 года.