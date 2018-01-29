21:59 29.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"ПриватБанк" в 2018 году намерен сократить количество отделений

В нынешнем году государственный "ПриватБанк" намерен сократить количество мелких отделений с небольшой численностью персонала.

Вместе с тем, в рамках оптимизации структуры, финансовое учреждение планирует увеличить сеть полнофункциональных универсальных отделений с одновременной оптимизацией количества малоэффективных мини-отделений банка. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает пресс-служба банка.

По словам исполняющей обязанности директора банка Галины Пахачук, политика "ПриватБанка" будет направлена на оптимизацию филиальной сети и на комплексное обслуживание юридических и физических лиц в пределах одного многофункционального отделения. Так, в частности, в течение года запланировано открытие 49 универсальных отделений и оптимизация 201 мини- и микроотделения. Кроме того, 73 отделения поменяют свое месторасположение на более удобное для клиентов.

Она также рассказала, что согласно программе развития до конца 2018 будет насчитывать 2061 филиалов и отделений. Также банк планирует в течение года увеличить сеть банкоматов на 3% - до 7795, а сеть торговых POS-терминалов вырастет на 13% - до 170 тысяч.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "ПриватБанк" может перейти на розничный сегмент с ограниченным присутствием в малых и средних предприятиях.

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