Экспортные пошлины Беларуси на нефть и нефтепродукты возрастут в цене

Примечательно, что отныне ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с 111,4 доллара до 120,1 доллара за 1 тонну. При этом пошлина на прямогонный бензин повысится с 61,2 доллара до 66 долларов за 1 тонну, на товарные бензины - с 33,4 доллара до 36 долларов за 1 тонну.

Пошлина на легкие и средние дистилляты составит 36 долларов за 1 тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Отметим, по данным Государственной фискальной службы Украины, Беларусь остается основным поставщиком нефтепродуктов в страну. В частности, за 11 месяцев 2017 года в Украину из Беларуси импортировали топлива на 1,7 млрд долларов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на украинских автозаправочных станциях в новом году подорожало дизельное топливо. По состоянию на вторник, 2 декабря, литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 26,54 гривен. При этом цены на АЗС колеблются от 24,59 гривен до 28,49 гривен.