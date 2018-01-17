Насалик опровергл информацию о повышении цены на газ для населения

На сайте ведомства опубликован проекта постановления о продлении специальных обязательств по продаже природного газа для нужд населения, теплокоммунэнерго и религиозных организаций до апреля 2021 года. Этот документ "абсолютно не имеет никакого отношения к цене на газ".

Об этом в среду, 17 января, во время заседания правительства заявил глава ведомства Игорь Насалик. При этом ситуацию прокомментировать попросил премьер-министр Владимир Гойсман. Выслушав министр глава правительств дав ему поручение проинформировать общество об отсутствии планов повысить цены на газ для населения.

Он также поручил запросить официальную информацию у НАК "Нафтогаз Украины", по какой цене компания могла бы поставлять газ в 2018 году для населения как трейдер, чтобы правительство ее обнародовало.

Напомним, сегодня утром ряд СМИ со ссылкой на постановление Минэнергоугля распространили информацию о планах правительства повысить цену на газ для населения. В сообщении, в частности, сказано, что Кабмин собирается изменить методику определения цены на газ для населения с апреля 2018 года, что приведет к подорожанию газа на более чем 8%.

Как сообщал УРА-Информ, Национальная компания " Нафтогаз" в этом году, выполняя решения Стокгольмского арбитража, начнет покупать газ у российского "Газпром".