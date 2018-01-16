ЕС подсчитали размеры финансовой помощи Украине

По его словам, большинство денег было выделено стране на реформирование слабых институций, в том числе полиции и суда. Мингарелли недоволен соблюдение законов и права в Украине, так как это мешает реализации основных реформ. В общей сложности официальный Киев получил 10 млрд евро, из них 100 млн было направлено на реформирование государственных учреждений. Кроме того, ЕС инициировало ряд программ для улучшения борьбы с коррупцией.

В 2018 году Украина может получить дополнительных 50 млн на организацию и работу директоратов реформ.

"Ясно, что без сильного государственного аппарата Украина более уязвима перед внешними и внутренними угрозами". - резюмирует политик.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Мингарелли заявил, что Украина имеет два источника угрозы безопасности. Это конфликт с Россией и второе направление - это неэффективное управление, слабые институции, отсутствие верховенства права, которые делают Украину и другие страны региона более терпимыми к внутренним и внешним угрозам.