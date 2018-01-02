В Китае построили электростанцию в виде панды - ФОТО

Она имеет вид панды, а ее мощность составляет 50МВт. Как сообщает Mashable, такая станция расположена в провинции Шаньси.

Предполагается, что когда проект Panda Green Energy будет завершен, мощность увеличится вдвое.

Вместе с тем авторы проекта считают, что необычный внешний вид электростанции может вдохновить молодых китайцев и заинтересовать их вопросам использования солнечной энергии, а также привлечь туристов.

Проект реализуется в сотрудничестве с программой развития Организации объединенных наций. При этом компания надеется построить электростанции в форме панды и в других странах Центральной и Юго-Восточной Азии. Кроме того, она разработала проекты, вдохновленные другими представителями местной фауны - такими, как коала или носорог.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Терновица Львовской области компания "Энергопостач-Плюс" ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию за 149 милдлионов гривен. Общая мощность электростанции составляет 20 МВт.