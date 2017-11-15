07:45 15.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Палата представителей Конгресса США одобрила помощь Украине

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатом Америки в среду утром, 15 ноября, проголосовала за предоставление Украине 350 миллионов долларов на помощь.

Палата представителей Конгресса США одобрила помощь Украине

Эти деньги выделяются на безопасность. При этом конгрессмены существенно расширили ее направления.

Как сообщает на своей странице в Facebook посольство Украины в США, одобрен проект закона о "Бюджете США на 2018 на нужды национальной обороны". Он позволяет выделение 350 миллионов долларов для предоставления помощи Украине в области безопасности.

Сумма соответствует прошлогоднему уровню ассигнований, - напомнили в посольстве, добавив, что проект закона также дает разрешение на предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера.

Кроме того документом предусматриваются новые положения, которые позволяют использование средства оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях страны раненых украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления способности воздушных и военно-морских сил нашего государства.

При этом впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны, - пояснили в посольстве.

Вместе стем для вступления документа в силу его еще должен одобрить Сенат и подписать президент США Дональд Трамп.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 8 ноября, члены комитета обороны Конгресса Соединенных Штатов Америки поддержали план расходов на оборону. В нем на 2018 год включена статья о предоставлении Украине 350 миллионов долларов помощи на безопасность, включая оборонную летальную помощь.


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