Палата представителей Конгресса США одобрила помощь Украине

Эти деньги выделяются на безопасность. При этом конгрессмены существенно расширили ее направления.

Как сообщает на своей странице в Facebook посольство Украины в США, одобрен проект закона о "Бюджете США на 2018 на нужды национальной обороны". Он позволяет выделение 350 миллионов долларов для предоставления помощи Украине в области безопасности.

Сумма соответствует прошлогоднему уровню ассигнований, - напомнили в посольстве, добавив, что проект закона также дает разрешение на предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера.

Кроме того документом предусматриваются новые положения, которые позволяют использование средства оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях страны раненых украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления способности воздушных и военно-морских сил нашего государства.

При этом впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны, - пояснили в посольстве.

Вместе стем для вступления документа в силу его еще должен одобрить Сенат и подписать президент США Дональд Трамп.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 8 ноября, члены комитета обороны Конгресса Соединенных Штатов Америки поддержали план расходов на оборону. В нем на 2018 год включена статья о предоставлении Украине 350 миллионов долларов помощи на безопасность, включая оборонную летальную помощь.