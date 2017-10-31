12:29 31.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 1,4 млн тонн

В хранилищах ТЭС и ТЭЦ запасы угля по состоянию на, 31 октября, составляют 1,417 млн тонн. Соответствующие данные стали известны из Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 1,4 млн тонн

По информации ведомства, в частности, на складах ТЭС накоплено антрацитового угля 558,9 тысяч тонн, угля газовой группы - 534, 9 тисяч тонн.

В целом на ТЭС на сегодняшний день 1,093 млн тонн. На складах ТЭЦ накоплено антрацита 256,3 тысяч тонн тонн, а газового - 67 тысяч тонн.

Соответственно, по состоянию на, 31 октября, 2017 года на ТЭС и ТЭЦ запасы угля как антрацитовой, так и газовой группы составляют 1,417 млн тонн.

Как сооющалось ранее в "УРА-Информ", в Украине планируют до декабря 2017 года запустить в эксплуатацию 30 новых забоев шахт. По словам  советника министра энергетики и угольной промышленности Максима Белявского, на данный момент уже работают 19 новых забоев, еще девять будут вводить в рабочее состояние в ноябре. В прошлом году было введено в действие всего 15 забоев, а в позапрошлом - 20 забоев, подчеркнул чиновник.


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