В США утвердили новый список санкции против России

В него вошли представители разведывательного и оборонно-промышленного сектора Российской Федерации. Как сообщила в пятницу утром, 27 октября, во время брифинга официальный представитель ведомства Хизер Нойерт, госсекретарь США Рекс Тиллерсон уполномочил Госдепартамент выдать руководство общественности, определяющее лиц и организаций, которые являются частью или работают от имени оборонного или разведывательного сектора правительства России.

Госсекретарь подписал и направил Конгрессу новый документ по антироссийским санкциям, который должен быть им рассмотрен и утвержден, - заверила она, добавив, что,

на данном этапе список закрыт для общественности. Рекомендации по внесению российских граждан и организаций в санкционные списки пока доступны только для Конгресса, поскольку Госдепартамент должен проинформировать о своем решении американские власти и ближайших союзников США. Через некоторое время документ будет опубликован для общественности, - заверила Нойерт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Россия заявила, что в связи с санкциями США создадут специальный банк по обслуживанию оборонно-промышленных компаний.