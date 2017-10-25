Парламент Франции сократил налог на богатство на 70%

Как сообщает Financial Times, французский парламент также отметил налогообложение всего, кроме имущественных активов. Вместе с тем будет введен налог на прибыль со ставкой 30%, затрагивающий прирост капитала, дивиденды и выручку.

В то же время издание отмечает, что принятие комплекса мер было раскритиковано противниками президента Франции Эммануэля Макрона, которые считают сокращение налогов попыткой отблагодарить бизнесменов, спонсировавших кампанию нынешнего президента страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель считает французский план реформирования ЕС вполне рабочим вариантом. По словам федерального канцлера, новые реформы помогут наладить немецко-французские отношения в рамках европейского союза.