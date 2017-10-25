09:19 25.10.2017 | Экономика | Новости
100177183:labazovych

Парламент Франции сократил налог на богатство на 70%

Правительство Франции приняло пакет мер уже на следующий год. Одна из них сокращает налог на богатство на 70%.

Парламент Франции сократил налог на богатство на 70%

Как сообщает Financial Times, французский парламент также отметил налогообложение всего, кроме имущественных активов. Вместе с тем будет введен налог на прибыль со ставкой 30%, затрагивающий прирост капитала, дивиденды и выручку.

В то же время издание отмечает, что принятие комплекса мер было раскритиковано противниками президента Франции Эммануэля Макрона, которые считают сокращение налогов попыткой отблагодарить бизнесменов, спонсировавших кампанию нынешнего президента страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель считает французский план реформирования ЕС вполне рабочим вариантом. По словам федерального канцлера, новые реформы помогут наладить немецко-французские отношения в рамках европейского союза.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив