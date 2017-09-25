Вскоре украинцам начнут рассчитывать "зимнюю" субсидию

Такие данные недавно опубликованы на странице в соцсети Facebook Правительственного портала. Согласно этой информации – в течение недели в нашей стране стартует расчет размера зимней субсидии.

В правительстве при этом также напомнили, что субсидии будут назначены гражданам на год - с мая по май. Ее размер будут считать отдельно на период лета, а также отдельно - на зимний период, согласно доходам "прописанным" из числа проживающих в квартире. Если такая помощь в мае была назначена, в октябре размер такой помощи автоматически будет рассчитан на новый отопительный сезон.

Как сообщал УРА-Информ, на финансирование субсидий направят 14 миллиардов гривен.