12:35 25.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Вскоре украинцам начнут рассчитывать "зимнюю" субсидию

Расчет размера для украинцев "зимней" субсидии стартует уже через неделю. 

Вскоре украинцам начнут рассчитывать

Такие данные недавно опубликованы на странице в соцсети Facebook Правительственного портала. Согласно этой информации – в течение недели в нашей стране стартует расчет размера зимней субсидии.

В правительстве при этом также напомнили, что субсидии будут назначены гражданам на год - с мая по май. Ее размер будут считать отдельно на период лета, а также отдельно - на зимний период, согласно доходам "прописанным" из числа проживающих в квартире. Если такая помощь в мае была назначена, в октябре размер такой помощи автоматически будет рассчитан на новый отопительный сезон.

Как сообщал УРА-Информ, на финансирование субсидий направят 14 миллиардов гривен.


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